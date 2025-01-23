18:38 | 23.01.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі судитимуть злочинну групу, яка торгувала наркотиками

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Злочинна група торгувала наркотиками  на території Тернопільської та сусідніх областей – повідомлено про підозри 5 особам, повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозри організованій злочинній групі у складі 5 осіб у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні наркотичних засобів або прекурсорів чи їх збуті ( ч. 3 ст. 307 КК України), а 2 з  цих 5 осіб – у контрабанді наркотичних засобів (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України).

За даними слідства, 2 мешканців одного з містечок Тернопільщини організували наркобізнес. До незаконної діяльності вони залучили 3 жителів Тернопільщини і Івано-Франківщини. Учасники злочинної групи з листопада 2023 року збували серед наркозалежних осіб засіб, який міститься у медичних препаратах національного виробництва «Бупренорфін гідрохлорид» та іноземного виробництва «SUBUTEX» на території Тернопільської та інших областей. Його пересилали через «Нову пошту» або возили оптовими партіями на авто з сусідньої області, де налагодили канал безперебійного постачання.

Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотичні засоби, мобільні телефони учасників організованої групи, їх транспортні засоби, а також 2060 доларів США, 3700 євро,  отримані  в результаті злочинної діяльності.

На даний час до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області,  за оперативного супроводу  співробітниками УСБУ в області та  УСР в області ДСР НП України. 

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