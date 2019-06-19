На Тернопільщині за два дні втопилося троє чоловіків, один з них вижив

30-градусна спека вигнала у вихідні дні безліч людей поближче до води. Але не завжди відпочинок вдається, інколи купання закінчується великими неприємностями, а додому повертаються не всі.

Так, за два вихідних дні, 16 та 17 червня, через відпочинок на воді постраждало троє жителів Тернопільської області.

Дві події трапились 16 червня, а ще одна наступного дня.

Близько 17.00 годин в с. Шупарка Борщівського району під час купання у ставку потонув 22-річний місцевий житель. На щастя, його друзі вчасно зреагували, витягли з води, викликали «швидку» та передали її працівника потерпілого. В Борщівській лікарні йому встановили діагноз «Стан після утоплення».

Буквально через дві години, схожа ситуація сталась у ставку, що в с. Настасів Тернопільського району. На жаль, 51-річного жителя с. Конопківка Теребовлянського району врятувати не вдалося.

17 червня така ж участь спіткала і 45-річного жителя м. Кременець, який відпочивав на ставку, що в с. Іква Кременецького району. Щоб дістати тіло чоловіка знадобилась допомога кременецьких рятувальників.

Рятувальники області нагадають про основні правила поведінки на воді:

Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці. Купаючись на “дикому пляжі” чи у незнайомому місці – не пірнайте з берега, гірки, дерева; у воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою.

Уникайте води із швидкою течією.

Не заходьте у воду напідпитку.

Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах.

Купатися краще там, де є рятувальні служби; особливо слідкуйте за дітьми: їхня поведінка у воді не передбачувана.

До плавок потрібно прикріпляти шпильку, якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність м’язів.

Утримуйтеся від далеких запливів: переохолодження – головна причина трагічних випадків. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних кос, під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.

Варто пам’ятати, що основними умовами безпеки є правильний вибір і обладнання місць для купання; навчання дорослих та дітей плаванню, суворе дотримання правил поведінки під час купання і катання на плавзасобах, постійний контроль за дітьми у воді з боку дорослих. Відпочинок на воді допускається тільки у спеціально відведених місцевими органами влади та обладнаних для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при температурі води не менше +18, повітря не нижче +24.

Будьте дуже обережні під час відпочинку на воді, щоб він був для Вас і Ваших дітей безпечним, весь час суворо дотримуйтеся порад рятувальників!