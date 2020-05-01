Цифра: хто «освоює» мільйони з Тернопільського бюджету?

На суму в понад 159 мільйонів гривень провело державних закупівель Управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради за останні 4 місяці.

Управління уклало понад 400 угод з приватними підприємцями та фірмами щодо надання ними певних послуг. Кому і за що дісталося найбільше?

Понад 16 мільйонів гривень у травні отримало ТОВ “ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР”. За ці кошти ТОВ має провести “поточний ремонт асфальтобетонного покриття з стабілізацією основи методом холодного ресайклінгу з використання фрезувальних механізмів, струменевим методом, ремонт інженерних мереж та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на вулицях та дорогах Тернопільської МГТ”.

12 мільйонів гривень перерахували для Товариства з обмеженою відповідальністю “АВАКС ПРОФ” за поточний ремонт, обслуговування та експлуатаційне утримання шляхово-мостового господарства Тернопільської громади.

Понад 4 мільйони гривень дісталося Тернопільському міському шляховому ремонтно-будівельному підприємству “Міськшляхрембуд”.

“Поточний ремонт – ліквідація місць глибоких вибоїн асфальтобетонного покриття прибудинкових територій м.Тернополя”,- йдеться в закупівлі.

Тернопіль Вечірній