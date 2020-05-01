У Монастириському районі на боротьбу з коронавірусом зібрали понад п’ять мільйонів грн.

У Монастириському районі на боротьбу з коронавірусом спільними зусиллями мобілізовано в грошовому еквіваленті понад 5 млн грн. Про це повідомляє заступник голови РДА Павло Дронь. До збору долучилися благодійні фонди, підприємці, установи, небайдужі місцеві люди, наша закордонна діаспора, окремі волонтери.

Лише ліків та медичних середників придбано на 1,5 млн грн. Крім того, проплачено біля 1,5 млн грн. за апарати ШВЛ, поступило іншого обладнання майже на 800 тис грн, придбано до 2 000 захисних костюмів та хірургічних халатів, до 1800 респіраторів, до 20 000 рукавичок, до 5 000 масок, до 3 000 л дезрозчинів, подаровані підприємцями пральні машини, постільна білизна, продукти харчування, депутатами подаровані комбінезони, дезінфекуючі рамки тощо.

Детальний звіт складатиме бухгалтерія ЦРЛ. Якщо попередньо визначити долю головних вкладників для потреб лікарні під час пандемії, то картина допомог і пожертвувань матиме приблизно наступний вигляд у процентному співвідношенні:

– 33% від районного, міського бюджету та обласних держструктур;

– 20% від підприємців та установ (через рахунок райлікарні);

– 18% від столичних Благодійних фондів та МЗС України (інд.захист, ліки);

– 16% від нардепів, партійних структур (обладнання, інд.захист);

– 7% від українців з зарубіжжя (через рахунок волонтерів);

– 6% від місцевого населення (через рахунок райлікарні).

У нас прекрасна взаємодія з усіма, хто відгукнувся допомогти. Більшість надавали свою допомогу і залишались невідомими. Маленькі недоречності виникали тільки з тими кількома особами, які причетні всього лиш до розподілу закордонних пожертв з рахунку, проте вони завжди прагнуть залишитися відомими. В цьому їхня особиста проблема. Всім-всім ми щиро дякуємо за людяність та самопожертв, – каже Павло Дронь.