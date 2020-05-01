У Почаєві особи, що контактували з хворими на COVID-19, масово відмовляються від обстеження

В Тернопільській області жителі, які контактували з хворими на коронавірус, масово відмовляються проходити обстеження.

Про це під час брифінгу повідомила головний санітарний лікар області Оксана Чайчук.

Експерт прокоментувала стрімкий ріст хворих в Кременецькому районі, де люди на Великдень пішли на літургію в Почаївську лавру, а також брали участь в інших богослужіннях з причащанням.

Зазначається, що особи, які контактували з хворими не хочуть обстежуватися і кажуть, що не ходили на богослужіння.

Причому в лікарню звертаються лише тоді, коли є вже прояви хвороби і стан здоров’я різко погіршується, – пише Вголос.