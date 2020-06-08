В області у 19 осіб за добу виявили COVID-19. Серед них – 7 у Тернополі та 10 у Тернопільському районі
На Тернопільщині понад 76,2% жителів, у яких виявили COVID-19 – одужали👌
ℹ Загалом, станом на 8 червня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1294 випадках. А це – у 1196 дорослих та 98 дітей.
На сьогоднішній день 281 особа хворіє коронавірусом.
Зі 1294 осіб, у яких виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 987 вже одужали. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
За попередню добу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проведено 146 досліджень методом ПЛР, підтверджено нових 19 випадків COVID-19.
Також було досліджено 500 взірців біоматеріалу доставлених з Волинської області.
🌏 Географія поширення нових випадків📊:
📍 • м. Тернопіль – 7 осіб;
📍 Тернопільський район: • с. Баворів – 4 особи та • с. Застав’є – 6 осіб;
📍 Кременецький район: • м. Почаїв – 1 особа;
📍 Заліщицький район: • с. Городок – 1 особа.
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 170 (92 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 74 (64 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 18 (16 одужало);
– Заліщицький район – 47 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 36 (22 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 26 (24 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 413 (286 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 19 (19 одужало);
– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 7 (5 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);
– Тернопільський район – 49 (16 одужало);
– Чортківський район – 55 (53 одужало);
– Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).
На Тернопільщині одужало 987 людей. Це понад 📈 76,2% від усієї кількості захворівших.
26 людей – померли.