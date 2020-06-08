В області у 19 осіб за добу виявили COVID-19. Серед них – 7 у Тернополі та 10 у Тернопільському районі

На Тернопільщині понад 76,2% жителів, у яких виявили COVID-19 – одужали👌

ℹ Загалом, станом на 8 червня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 1294 випадках. А це – у 1196 дорослих та 98 дітей.

На сьогоднішній день 281 особа хворіє коронавірусом.

Зі 1294 осіб, у яких виявлено COVID-19 станом на сьогодні – 987 вже одужали. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

За попередню добу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” проведено 146 досліджень методом ПЛР, підтверджено нових 19 випадків COVID-19.

Також було досліджено 500 взірців біоматеріалу доставлених з Волинської області.

🌏 Географія поширення нових випадків📊:

📍 • м. Тернопіль – 7 осіб;

📍 Тернопільський район: • с. Баворів – 4 особи та • с. Застав’є – 6 осіб;

📍 Кременецький район: • м. Почаїв – 1 особа;

📍 Заліщицький район: • с. Городок – 1 особа.

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 170 (92 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (14 одужало);

– Бучацький район – 74 (64 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (16 одужало);

– Заліщицький район – 47 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 36 (22 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 26 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 413 (286 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

– Тернопільський район – 49 (16 одужало);

– Чортківський район – 55 (53 одужало);

– Шумський район – 144 (121 одужало, 7 летальних).

На Тернопільщині одужало 987 людей. Це понад 📈 76,2% від усієї кількості захворівших.

26 людей – померли.