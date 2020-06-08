Заліщицький волонтерський рух проти COVID-19 оголошує про припинення роботи

Оголошення від волонтерів Заліщицького громадсько-волонтерського руху проти коронавірусу (COVID-19)

Шановні земляки, заліщани, друзі!

У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови про послаблення карантинних заходів в Україні з 5 червня цього року, Заліщицький громадсько-волонтерський рух проти коронавірусу (COVID-19) оголошує про припинення нашої спільної роботи.

Дякуємо за людяність кожному з Вас. Кожному, хто долучився у різний спосіб та об’ємі (особливо у перші тривожні тижні появи хворих на коронавірус у нашому місті) до допомоги медперсоналу Заліщицької районної лікарні, місцевим рятувальникам з ДСНС та іншим потребуючим співробітникам служб міста Заліщики.

Ми вимушено вичекали незначну паузу. Заявки від лікарні до нашого руху почали надходити все менше, оскільки засоби захисту були надані від різних суб’єктів у достатній кількості (зрештою, владні структури почали закупляти все необхідне). Надлишок товарів робити не було потреби. Тим більше нерозумно просити простих людей про додатковий збір коштів в умовах економічної кризи.

З приводу обсягу виконаної роботи, то Ви все бачили із попередніх наших звітів. Усі придбання для потреб медиків робилися за економічно вигідними цінами (завжди ціни були ринкові, оптові та зі знижками; значна частина засобів захисту шилася майстринями-швеями по собівартості).

Якщо є у кого питання скарги чи пропозиції про нашу роботу, просимо їх озвучувати у коментарях або у приватні повідомлення. Обов’язково на всі питання відповімо та вирішимо деталі.

У нас залишився залишок коштів – 17114 грн. та 50 євро. (додатковим голосуванням погодимо їх ефективне використання).

Безмежно дякуємо всім небайдужим жертводавцям! Дякуємо кожному з волонтерів за спільну працю! Дякуємо усім дівчатам, які особисто шили все необхідне для медиків!

Саме головне, нашим дорогим медикам, як і іншим мешканцям міста, бажаємо міцного здоров’я та сили, щоб надалі спільно вирішувати необхідні питання життя міста!

З повагою, група волонтерів!