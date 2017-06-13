На Тернопільщині не розминулися “жигулі” та “Оpel”

Аварія з потерпілими близько 7:30 зареєстрована на Кременеччині. Неподалік села Жолоби водій автомобіля “ВАЗ-2101”, виїжджаючи із другорядної дороги, порушив правила дорожнього руху. Він не надав переваги у русі транспорту, який рухався головною дорогою, і врізався у “Opel”.

Тілесні ушкодження отримав пасажир “Жигулів”. Чоловіка із забійною раною голови бригада швидкої доправила до лікарні. Після огляду медиками потерпілого відпустили за місцем проживання. Триває слідство.