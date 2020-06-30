У громаді на Тернопільщині активна молодь кавувала з міським головою

У Шумській громаді активна молодь кавувала з міським головою у День молоді

Захід «Ранкова кава з мером» відбувся у новозбудованій альтанці у парку «Соснина». Ранок видався вдалим для творчої та активної молоді: гаряча кава у термосі, приємна атмосфера, шикарне літнє сонечко та неформальне спілкування на гойдалках у стильній альтанці.

Спілкування за чашкою кави тривало близько двох годин, упродовж яких Володимир Плетюк розповідав про діяльність міської ради, своє життя, роботу, місто, реалізовані й заплановані проекти, проблеми, цікаві історії, жартував та відповідав на запитання. Цікавим фактором у ранковій каві було те, що молодь різних професій і напрямків діяльності мала змогу познайомитися між собою, обмінятися контактами, запланувати спільні проекти.

Володимир Євгенович зауважив, що такий захід відбувся не вперше в Шумській громаді, за потреби молоді такі зустрічі можна проводити частіше. Оскільки представникам влади потрібно змінюватися, а ініціативні жителі знають і вміють реалізовувати цікаві та потрібні проекти не лише для міста, а для усієї громади, які б відповідали потребам молоді. На завершення міський голова вручив подяки та висловив вдячність за активну діяльність кожного.