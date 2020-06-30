Сесія на карантині в Тернополі — місія можлива

Дані про жителів Тернопільської громади будуть у електронному реєстрі. Муніципальна поліція перевірятиме наявність квитків у пасажирів. У п’ятницю, 26 червня відбулася сесія Тернопільської міської ради.

На початок — проблеми округу

Потребу полагодити світлові опори на вулиці Орлика озвучив Іван Зінь. А депутат Андрій Стукало звернувся до управління ЖКГ відремонтувати проїзд між будинками на вулиці Довженка- 8Б, 4А, 6А. “Ганебним” зі слів депутата є дитячий майданчик біля будинків 9 та 11 на вулиці Лесі Українки, адже стоїть він ще з “радянських часів”, а полагодити нікому. Сесія підтримала пропозицію включити його у Титульний список капітального ремонту на 2020-2021 роки.

Звернення до Президента та справи освітні

Депутати проголосували за шкільний громадський бюджет, який дозволяє учням 7-11 класів брати участь у конкурсі власних проектів. Переможці голосування зможуть втілити проект у своїй школі. Фінансуватимуть проекти за рахунок коштів громадського бюджету: щонайменше 10% суми виділяють для проектів школярів.

З приводу неприпустимості використання правоохоронних органів для політичного тиску на Православну Церкву України депутати сесії підготували звернення до Президента та Генерального прокурора. “Такі дії вважаємо політично вмотивованим тиском з боку влади на ПЦУ та особисто на Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.”- йдеться у зверненні. Також депутати звернулися до Президента Володимира Зеленського щодо неприпустимості відновлення політичних переслідувань.

Депутати підтримали зміни до “Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти міста Тернополя”. Крім технічних правок зміни торкнулися складу конкурсної комісії.

Свої зауваження щодо проекту висловив депутат Петро Поврозник: “В проекті, який ми розглядаємо зі складу конкурсної комісії виключено представників трудового колективу та громадського обєднання батьків”. Як пояснила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради: “Кандидати на посаду директора, якщо не є членами трудового колективу ніколи в житті не зможуть стати директором. Ми відштовхувалися від розпорядження міністерства освіти і готували Положення згідно чинного законодавства не порушуючи норм закону.” Також Тернополі перейменували вісім початкових навчальних закладів.

Про торгівлю “з рук”, контроль маршруток та реєстр ромади

На сесії внесли зміни до Правил благоустрою громади. Правила дещо конкретизували. Зміни забороняють засмічувати місто недопалками, лушпинням від насіння, паперовими обгортками, клеїти оголошення на стінах будинків та інших невідповідних місцях, торгувати “з рук” біля будинків. Також до проекту додали протокольне доручення депутата Михайла Ібрагімова щодо заборони викидати побутові відходи в контейнери підприємств. Як пояснив депутат: “Дуже часто мешканці прилеглих сіл, які приїжджають в місто використовують баки, викидаючи своє сміття”

Серйозним кроком для реалізації концепції е-демократії назвав міський голова Сергій Надал затвердження інформаційної системи “Реєстр Тернопільської міської територіальної громади”. Зі слів мера Реєстр позбавить потреби збирати зайві довідки для школи, садочків, органів соціальної опіки про місце реєстрації , а зараз в Реєстрі є відомості про 206 тисяч громадян.

З 1 липня зміниться система контролю за квитками у тролейбусах та маршрутках. Зі середи разом із контролерами перевіряти квитки у пасажирів буде муніципальна поліція. Таке рішення прийняли на сесії. За проїзд без квитка відповідати буде пасажир у двадцятикратному розмірі вартості проїзду.

У зв’язку з невиконанням дохідної частини проводиться перерозподіл бюджетних коштів. Але як зазначила заступниця міського голови, Вікторія Остапчук: “Хочу наголосити що зменшення видаткової частини бюджету, в тому числі і по заробітній платі, не вплине на виплату соціально захищених статей, а це заробітна плата, енергоносії тощо до кінця бюджетного року”.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).