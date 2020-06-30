30 червня: у трьох районах Тернопільщини за вчорашню добу підтверджено 6 випадків COVID-19

За повідомленням ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 30 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1919 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1757 випадків – дорослі, 162 випадки – діти), з них 28 летальних. Видужало 1141 особа.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1366 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1089 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 24 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 404 (104 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 7 (3 одужало);

– Борщівський район – 15 (14 одужало);

– Бучацький район – 90 (70 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 36 (17 одужало);

– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 83 (40 одужало, 1 летальний);

– Зборівський район – 8 (5 одужало);

– Козівський район – 65 (31 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 427 (339 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 88 (22 одужало);

– Монастириський район – 199 (190 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 8 (7 одужало);

– Підгаєцький район – 6 (5 одужало, 1 летальний);

– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);

– Тернопільський район – 122 (50 одужало);

– Чортківський район – 87 (55 одужало);

– Шумський район – 199 (130 одужало, 7 летальних). За попередню добу:

✅видужало 2 особи

✅проведено 171 дослідження методом ПЛР.

✅підтверджено 6 випадків зараження вірусом COVID-19 🌏Географія поширення нових випадків: ⭕️м. Тернопіль (1 особа) ⭕️Тернопільський район (1 особа):

• с. Козівка – 1 ⭕️Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів – 1 ⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Бичківці – 1