15:01 | 7.05.2021
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Новини Тернополя 

В неділю відкривається сезон роботи атракціонів у тернопільських парках

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9 травня усі атракціони, які знаходяться у тернопільських парках, розпочнуть функціонувати та приймати перших відвідувачів.

Загалом на території міських паркових зон налічується 16 атракціонів, дев’ять з яких знаходяться в парку Національного відродження («Веселі гірки», «Колесо огляду», «Ромашка»,  «Сюрприз», «Карусель»,   «Юнга»,  «Берізка»,  «Грибок», «Клоун») та сім – у парку «Топільче» («Берізка», «Сонечко»,  «Автодром», «Карнавал», «Дитяча залізниця»,  «Дзвіночок» «Гусениця»).

Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження фахівцями Тернопільського екпертно-технічного центру Держпраці,  отримали сертифікати безпеки та допущені до експлуатації.

Звертаємо увагу, що під час відвідування атракціонів, необхідно дотримуватися карантинних обмежень, а саме:

  • вхід на атракціони дозволений лише у засобах індивідуального захисту;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • користуватися антисептиками.

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