В неділю відкривається сезон роботи атракціонів у тернопільських парках

9 травня усі атракціони, які знаходяться у тернопільських парках, розпочнуть функціонувати та приймати перших відвідувачів.

Загалом на території міських паркових зон налічується 16 атракціонів, дев’ять з яких знаходяться в парку Національного відродження («Веселі гірки», «Колесо огляду», «Ромашка», «Сюрприз», «Карусель», «Юнга», «Берізка», «Грибок», «Клоун») та сім – у парку «Топільче» («Берізка», «Сонечко», «Автодром», «Карнавал», «Дитяча залізниця», «Дзвіночок» «Гусениця»).

Перед новим весняно-літнім сезоном усі атракціони пройшли експертне обстеження фахівцями Тернопільського екпертно-технічного центру Держпраці, отримали сертифікати безпеки та допущені до експлуатації.

Звертаємо увагу, що під час відвідування атракціонів, необхідно дотримуватися карантинних обмежень, а саме:

вхід на атракціони дозволений лише у засобах індивідуального захисту;

дотримуватися соціальної дистанції;

користуватися антисептиками.