У Коропці бунтують проти селищного голови

30 січня в Коропецькій громаді скликають позачергову сесію. Головним питанням стане голосування депутатів за дострокове припинення повноважень селищного голови Володимира Мельника.

Місцеві активісти виявили, що під час однієї з минулих сесій голова зманіпулював депутатами і підписав рішення про виплату собі матеріальної допомоги. Також громадськість дізналася про факт начебто непогашеної судимості очільника Коропецької громади. В результаті активісти звернулися до правоохоронних органів, а народних обранців закликали дати належну оцінку діям керівника громади.

За словами Андрія Кавчука, котрий займається юридичним супроводом конфлікту, є дві заяви в поліцію від активістів. «Перша стосується фальсифікації рішення про виплату голові матеріальної допомоги, — розповів адвокат. — Депутати казали, що не голосували за таке рішення. Тому за цією заявою вже відкрито кримінальне провадження. У другій заяві йдеться про те, що в 2015 році селищний голова був судимий і за вироком суду не мав права обіймати посади в органах місцевого самоврядування. Як з’ясувалося, в 2016 році за цим фактом правоохоронці вже відкривали кримінальне провадження. Також подано звернення в поліцію і від депутатів, аби отримати матеріали старих кримінальних проваджень. 28 січня до обласної та Генеральної прокуратур надійшли звернення від депутатського корпусу про проведення перевірки щодо законності перебування на посаді селищного голови. Також депутати надіслали Володимирові Мельнику звернення про скликання позачергової сесії на 30 січня».

Як пояснив “ВЖ плюс” Андрій Кавчук, скандальне рішення №902, яке активісти вважають підробленим, уже є в матеріалах селищної ради і стосується… земельного питання. А попередньо воно мало інший зміст — про виплату матеріальної допомоги голові в розмірі 17 тисяч гривень. Нині в селищній раді і цей документ оформили, але датували груднем 2018-го, хоча ухвалювали його в листопаді. Серед депутатів ради одностайності в розповідях немає. «Одні кажуть, що таке питання взагалі на сесії не розглядали, — каже Андрій Кавчук. — Інші — що було в порядку денному, але гроші мали йти на ремонт приватної машини голови. Ще інші твердять, що питання розглядали не в той день, коли його підписано. А секретарка селищної ради нам пояснила, що коли вона формувала рішення про надання матеріальної допомоги, вона допустила механічну помилку, сплутала нумерацію і випадково поставила на документ іншу «шапку». Дивує, що вона помилково таке зробила, а голова теж помилково підписав. Коли почалася перевірка поліції, усі рішення швидко впорядкували».

“ВЖ плюс” звернулося за коментарем до Володимира Мельника. Він повідомив, що депутати таки голосували за виділення йому матеріальної допомоги. А факт судимості він не приховував від виборців. «Я консультувався з юристами, чи маю право йти на вибори, чи ні. Мені сказали, що можна. Інакше я б не балотувався», — пояснив голова громади.

Фото з вільних джерел

Вільне життя

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