Кровопролитна війна забрала життя захисника Володимира Ткача з Тернопільщини

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП повідомляє, що кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна…

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 16 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля н.п. Улакли Донецької області, загинув солдат ТКАЧ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ, 1976 року народження, житель с. Гермаківка, Іване-Пустенської територіальної громади, який до цього часу вважався зниклим безвісти.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!