Громада з Тернопільщини виборола нагороду в рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року»

29 січня відбулась церемонія нагородження переможців рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року» серед українських об’єднаних громад та міст.

Премія «Кришталь року» – перша в Україні нагорода міст та громад, які здобули найвищі бали індексу прозорості місцевих бюджетів. Індекс одночасно показує стан речей в бюджетній сфері та слугує дороговказом показників і практик прозорості бюджетного процесу, до яких варто прямувати. «Кришталь року» відзначає найкращі міста та громади, які пройшли оцінювання за міжнародно визнаною методологією. Вони продемонстрували найпрозоріший бюджетний процес, до якого залучені мешканці, і який спирається на інформаційні технології для забезпечення підзвітності публічних коштів.

У номінації «Найкращий бюджет для громадян» серед чотирьох представлених громад нагороду виборола Шумська громада.

Ізюминкою даного заходу став виступ Шумського гурту “Бревіс”.

Подію організував консорціум проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Представництва Європейського Союзу, Уряду Канади, Фонду Східна Європа та Міжнародного фонду «Відродження».

Посилання на відео-трансляцію: Гала-нагородження переможців рейтингу бюджетної прозорості

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