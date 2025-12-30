Родина та побратими просять присвоїти звання Героя України посмертно Роману Гармашу

Петицію щодо присвоєння звання «Герой України» (посмертно) військовослужбовцю 5 штурмової бригади Роману Гармашу зареєстрували на офіційному інтернет-представництві президента. Авторка петиції – сестра загиблого Світлана Гуменна.

Нагадаємо, народився Роман у Дніпрі 18 березня 1983 року, звідки родом його батько. Дитинство та шкільні роки провів у Малому Ходачкові. Після школи був призваний на строкову військову службу, де відслужив півтора року. Під час даної служби пройшов 113 військову школу молодших спеціалістів з присвоєнням кваліфікації «Кухар третього розряду». У 2008 році одружився, у 2009 році народилася донька Софія.

Із перших днів повномасштабного вторгнення став до лав тероборони. Згодом прийняв рішення захищати державу в складі 5 штурмової бригади військової частини А 4010. Серед побратимів мав позивний «Ромашка», потім «Кухар».

Найгарячіші напрямки: Часів Яр, Бахмут та його околиці, Краматорськ, Костянтинівка, Кліщіївка, Покровськ та його околиці. Авіаційний удар КАБом під час бойової операції поблизу населеного пункту Іванівське під Бахмутом обірвав життя Героя 18 вересня минулого року.

Указом Президента України від 29 січня 2025 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Роман нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

У нього залишилася єдина донька, яка має рости з гордістю за свого батька. Дитина повинна знати, що її тато — не просто воїн, а справжній Герой України, який поклав своє життя за мирне майбутнє нашої держави. Тому від імені матері, доньки, друзів цивільних та побратимів по службі, а також усіх, хто його любив, прошу Вас присвоїти звання Героя України (посмертно) захиснику нашої Батьківщини, справжньому патріотові своєї держави – Роману Гармашу .Бо він віддав найцінніше – своє життя – заради нас з вами, заради того, щоб Україна була – у найвищому сенсі цього слова. Я щиро вірю, що його подвиг, його незламність, його безмежна любов до України та непохитна віра в Перемогу заслуговують на найвищу нагороду – звання Героя України, присвоєння якого стане гідним виявом поваги до Воїна та моральною підтримкою для його родини, побратимів і всього українського народу, – йдеться в дописі.

Підтримати петицію можна за посиланням.

