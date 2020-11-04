Тернопільська обласна дитяча лікарня замовила устаткування для проведення ІФА-тестування за майже мільйон гривень

Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня замовила біохімічний та імуноферментний аналізатор LabLine-100 у ТОВ «Рокмед» за 983 тис. грн. Про це стало відомо з сайту Prozorro.

За контрактом, фірма продасть лікарні аналізатор LabLine-100 австрійського виробництва до 15 грудня. Цей апарат поєднує в собі дві функції — біохімічного та імуноферментного аналізатора. Біохімічні аналізатори використовують для загальних аналізів крові, виявлення токсичних речовин і т. д. Імуноферментний — для визначення наявності антитіл до вірусних або бактеріальних хвороб, зокрема для ІФА-тестів на COVID-19.

Закупівлю провели за спрощеною процедурою звітування для запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19.

На аналогічних закупівлях таке обладнання купували за різними цінами. Наприклад, у таїровському консультативно-діагностичному центрі (Одеська область) придбали такий товар за 899 тис. грн. Ужгородська міська поліклініка — за 848 тис. грн, а Калуська райрада у вересні замовила аналізатор за 720 тис. грн.

Вартість LabLine-100 залежить від курсу валюти, а попит на обладнання перевищує пропозицію. У більшості онлайн-магазинів повідомили, що не мають товару в наявності. У компанії «Меділаб» підтвердили, що зараз вартість такого аналізатора становить 945 тис. грн, однак товар зможуть поставити лише наприкінці грудня.

Тернопільська обласна дитяча лікарня не надто активно проводить закупівлі за «ковідною» процедурою. Всього з початку пандемії тут оприлюднили 15 звітів на 2,5 млн грн, включно з вищезгаданим контрактом, який становить 38% від суми витраченої на подолання коронавірусу.

Як свідчить щотижневий аналіз закупівель, який проводять «Наші гроші. Львів», Тернопільська область спрямовує найменше коштів порівняно з сусідніми областями.

ТОВ «Рокмед» зареєстроване у Києві, а його власником є Олександр Ковальов. Фірма підписала 71 контракт з початку 2020 року, а їх сумарна вартість становить 49 млн грн.