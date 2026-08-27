На Тернопільщині загинули 14-річна дівчинка та 69-річний чоловік через смертельний маневр 20-річного молодика

На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру 20-річному водієві автомобіля Iveco Daily 50C17, якого вважають причетним до смертельної дорожньо-транспортної пригоди. Аварія сталася 13 серпня неподалік села Ярчівці Зборівської громади.

Унаслідок ДТП загинули 14-річна дівчинка та 69-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали травми, серед них троє дітей.

Аварія трапилася близько 18:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За даними слідства, водій Iveco, рухаючись у напрямку Тернополя, під час маневру виїхав на ліву смугу попутного руху, не переконавшись у його безпечності.

У цей момент смугою рухався Volkswagen Polo. Його водій, намагаючись уникнути зіткнення, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert, який їхав у напрямку Зборова.

У Peugeot перебували водій та троє дітей.

На місці аварії загинули пасажири Volkswagen Polo — 14-річна дівчинка та 69-річний чоловік.

Ще шестеро учасників ДТП отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — троє дітей віком 6, 8 та 14 років. Усіх доправили до медичних закладів.

Двох постраждалих уже виписали з лікарні. Шестирічний хлопчик, який після аварії перебував у реанімації, наразі продовжує лікування у хірургічному відділенні.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП у Тернопільській області повідомили водієві Iveco про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне водієві може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська обласна прокуратура.