У селі Великі Гаї освятили нове місце для молитви

11 жовтня у селі Великі Гаї відбулося освячення каплиці Блаженного Якима Сеньківського. Чин освячення здійснив преосвящений владика Теодор Мартинюк, єпископ–помічник Тернопільсько-Зборівський, за участю декана Великоглибочанського о. Романа Гриджука, священиків, вірних та гостей.

Владика Теодор у своїй проповіді наголосив про важливе значення храму у духовному житті кожної людини та побажав успішного та швидкого будівництва нової церкви біля новопосвяченої каплиці.

З вітальним словом до владики звернулися голова Великогаївської сільської ради ОТГ Олег Кохман та адміністратор новоутвореної парафії отець Любомир Малоїд, після чого розпочався чин освячення каплиці.

Завершилось дійство подячним словом отця Любомира усім, хто долучився до спорудження каплиці.

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