15:13 | 28.02.2025
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Андрія Крулика

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На жаль, обірвалось ще одне життя військового. Про це повідомляє Підволочиська селищна рада.
26 лютого 2025 року під час евакуації до медичного закладу у Харківській області зупинилося серце молодшого сержанта 105 бригади ТРО, жителя селища Підволочиськ, КРУЛИКА Андрія Анатолійовича (1974 р.н).
Смерть настала під час проходження військової служби.

🙏Приносимо щирі співчуття рідним покійного військового.
Нехай Господь допоможе прийняти непоправну втрату. Вічна памʼять!

🇺🇦Слава Україні! Слава Героям!
Герої не вмирають!

 

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