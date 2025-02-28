Тернопільщина втратила захисника Андрія Крулика

На жаль, обірвалось ще одне життя військового. Про це повідомляє Підволочиська селищна рада.

26 лютого 2025 року під час евакуації до медичного закладу у Харківській області зупинилося серце молодшого сержанта 105 бригади ТРО, жителя селища Підволочиськ, КРУЛИКА Андрія Анатолійовича (1974 р.н).

Смерть настала під час проходження військової служби.

🙏Приносимо щирі співчуття рідним покійного військового.

Нехай Господь допоможе прийняти непоправну втрату. Вічна памʼять!

🇺🇦Слава Україні! Слава Героям!

Герої не вмирають!