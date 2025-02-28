Тернопільщина втратила захисника Андрія Крулика
На жаль, обірвалось ще одне життя військового. Про це повідомляє Підволочиська селищна рада.
26 лютого 2025 року під час евакуації до медичного закладу у Харківській області зупинилося серце молодшого сержанта 105 бригади ТРО, жителя селища Підволочиськ, КРУЛИКА Андрія Анатолійовича (1974 р.н).
Смерть настала під час проходження військової служби.
🙏Приносимо щирі співчуття рідним покійного військового.
Нехай Господь допоможе прийняти непоправну втрату. Вічна памʼять!
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