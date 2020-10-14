У Тернополі мешканці приватного сектору перетворили сміттєві контейнери на стихійне сміттєзвалище

У Тернополі на вулиці Паращука мешканці приватного сектору за вихідні перетворили сміттєві контейнери на стихійне сміттєзвалище. У зв’язку з цим зараз комунальні служби міста активно працюють над вивезенням сміття.

Як зазначає начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський, на вулиці Паращука дійсно облаштований контейнерний майданчик, однак він призначений для збору побутових відходів від мешканців багатоповерхівок на вулиці Танцорова, 18, 19 та 20.

Неподалік від цієї локації розташований приватний сектор, значна частина мешканців якого не заключили договори на вивезення ТПВ. Тому саме вони скидають відходи біля даних контейнерів, внаслідок чого й утворилося стихійне сміттєзвалище.

Хоча за вивезення побутових відходів оплачують лише мешканці вказаного будинку, недобросовісні господарі несуть під дім залишки від городини, обрізані гілки та інші відходи. Наразі, хоча це не прибудинкова територія, дану ділянку прибирають працівники ТОВ “Мрія”.

Закликаємо тернополян реагувати на подібні дії з боку недобросовісних містян, які здійснюють викидання побутових відходів у невідведених для цього місцях та викликати (у разі фіксації особи порушника) представників патрульної чи муніципальної поліції. Просимо тернополян бути совісними і не викидати свої відходи у невідведених місцях, а жителів приватного сектора, які ще не уклали угод на вивезення ТПВ – зробити це, щоб уникнути відповідальності.

Як зазначає спеціаліст відділу благоустрою та екології управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Оксана Ілліч, таке явище є порушенням «Правил благоустрою м. Тернопіль».

– Поява схожих стихійних сміттєзвалищ не є наслідком бездіяльності комунальних підприємств, а, навпаки, свідчать про низький рівень культури у деяких тернополян, каже фахівець. – Закликаємо тернополян реагувати на подібні дії з боку недобросовісних містян, які здійснюють викидання побутових відходів у невідведених для цього місцях та викликати (у разі фіксації особи порушника) представників патрульної чи муніципальної поліції. Просимо тернополян бути совісними і не викидати свої відходи у невідведених місцях, а хто ще не уклав угод на вивезення ТПВ – зробити це, щоб уникнути відповідальності.

Нагадуємо, що за порушення Закону України «Про благоустрій населених пунктів» згідно ст. 152 «Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів» Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тернопіль житлово-комунальний