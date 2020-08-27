У школах Тернополя встановили фонтанчики з питною водою

До початку нового навчального року в усіх 32-ох школах Тернополя встановили бювети з питною водою. В тих навчальних закладах, де раніше функціонували фонтанчики, оновили деталі.

«Цьогоріч фільтри для очистки води встановлені в усіх освітніх закладах міста, – розповідає начальниця управління освіти та науки Ольга Похиляк. – Кошти на проведення цих робіт були виділені з місцевого бюджету. Контроль за якістю води здійснюватимуть представники Держпродспоживслужби, які періодично проводять перевірку в харчоблоках, столових приміщеннях закладів освіти».

Як розповіла директор Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Руслана Петрокушин, фонтанчик в їхній школі був встановлений минулого року за кошти бюджету громади. Проте, відповідно до постанови Міністерства охорони здоров’я, шкільні фонтанчики зараз, у період пандемії коронавірусу, використовувати заборонено. Забезпечувати питний режим, який так важливий для дітей шкільного віку, планують шляхом використання одноразових ємкостей або фасованої води.

Також кожен навчальний заклад Тернополя забезпечений антисептиками на місцях входу/виходу, дезінфікуючими і миючими засобами, дозаторами для мила, паперовими рушниками, електричними сушками для рук, безконтактними термометрами, захисними масками та щитками для педагогів і працівників харчоблоків. Щодо учнів, то забезпечити їх засобами індивідуального захисту повинні батьки.

Загалом, в тернопільських школах готуються проводити навчання в умовах епідемії – формують графік провітрювання кабінетів, забезпечують альтернативні входи/виходи у приміщення тощо.