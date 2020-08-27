Тернополяни поважного віку пройшли навчання в «Університеті третього віку»

26 серпня відбувся випуск студентів чергового курсу навчального проєкту «Університет третього віку», в рамках якого близько 30-ти тернополян поважного віку освоювали комп’ютерну грамотність, вивчали основи психології, англійську мову та основи здорового способу життя.