17:31 | 27.08.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернополяни поважного віку пройшли навчання в «Університеті третього віку»

Irena 0 Views Прокоментуй!
26 серпня відбувся випуск студентів чергового курсу навчального проєкту «Університет третього віку», в рамках якого близько 30-ти тернополян поважного віку освоювали комп’ютерну грамотність, вивчали основи психології, англійську мову та основи здорового способу життя.

Оорганізував навчання в «Університеті третього віку» Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення спільно зі студентами, вчителями і викладачами освітніх закладів міста.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *