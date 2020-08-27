Як тернополянам пропонують відсвяткувати День міста. Програма заходів

Програма святкових заходів 28 серпня з нагоди Дня містаня, тернополяни відзначатимуть 480-ту річницю з дня заснування Файного міста та храмовий празник Успіння Пресвятої Богородиці.

В рамках святкування у Тернополі пройдуть урочисті та святкові заходи:

09:00 год. – відкриття Комплексного трансфер-містечка. Відкриття X ювілейного художньо-мистецького пленеру «Крізь роки, крізь століття, Тернополе, живи !» (вул. Качали, 1);

10:00 год. – урочиста Літургія у Церкві Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Князя Острозького, 55);

12:00 год. – відкриття макету Тернопільської Ратуші в рамках проєкту «Бронзовий Тернопіль» (вул. В. Чорновола);

12:00 год. – відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту (акваторія Тернопільського ставу);

13:00 год. – арт – виставка Ірини Кошелінської «Мій давній вишитий Тернопіль». Встановлення рекорду «Найбільше вишитих картин про Тернопіль» (Український Дім);

14:00 год. – виступ Муніципального Галицького камерного оркестру (вул. Гетьмана Петра Сагайдачного);

14:30 год. – спецпогашення марок: «Молодіжна столиця України. Тернопіль» та «Тернополю – 480» (Арт Галерея);

15:00 год. – мистецька імпреза «Крізь терни до зірок», поповнення Алеї зірок новими іменами: Євгена та Тамари Удіних, Ореста Савки, Олександра Смика, Сергія Притули та медичній спільноті (вул. Гетьмана П. Сагайдачного);

15:00 год. – показові виступи з веслування на байдарках і каное та драгонботів (акваторія Тернопільського ставу);

16:00 год. – показ документального фільму «Хроніки Тернополя» (Український Дім);

16:00 – 21:30 год. – міні-фестиваль «Тернопіль-480», спортивні ігри для дітей, танцювальні показові виступи та майстер-класи (бульв. Д. Вишневецького);

17:00 год. – театралізоване міні-дійство «Тернопіль крізь віки» (Театральний майдан);

17:30 – 18:00 год. – Фестиваль повітряних куль (Театральний майдан);

18:00 год. – виступ Тернопільського муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» (Тетральний майдан);

18:00 год. – відкритий турнір з греко-римської боротьби на кубок міського голови (алея Яна Тарновського поблизу Тернопільського замку);

18:45 год. – тематична вечірня оглядова екскурсія «Власники Тарнополя» (старт на вул. М. Грушевського, 2);

19:30 год. – вшанування та нагородження кращих тернополян (парк ім. Т. Шевченка);

20:30 год. – виступи гуртів «Фа-Мажор» та «Wincent» (парк ім. Т. Шевченка);

22:00 год. – лазерне шоу (парк ім. Т. Шевченка).