У січні споживачі, які не встановили лічильники на гарячу воду, платитимуть більше

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» закликає тернополян встановлювати лічильники у своїх помешканнях та сплачувати лише за спожиті обсяги. Відповідно до закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» приладами комерційного обліку є будинкові лічильники. Відповідно до розробленої та затвердженої методик и розподілу комунальних послуг у багатоквартирному будинку.

КП «ТМТКЕ» виставлятиме рахунки за всю гарячу воду, яка була подана в будинок. Тим, у кого є лічильники, нарахування здійснять на кількість спожитих кубів, а от решту води, яку покаже будинковий лічильник, згідно законодавства, розподілять між усіма споживачами. При такій методиці розподілу більше фінансове навантаження впаде на тих , у кого немає квартирних лічильників води.

Вже у 2022 році можливі такі варіанти нарахувань при новому законодавстві:

Варіант 1. Багатоквартирний будинок обладнаний лише будинковим лічильником гарячої води.

Встановлення лише будинкових лічильників характерне для гуртожитків. У цьому випадку обсяг спожитої гарячої води пропорційно ділиться на всіх споживачів.

Варіант 2. Багатоквартирний будинок частково обладнаний квартирними лічильниками

У більшості тернопільських багатоповерхівок частина споживачів платить за квартирними приладами обліку, частина отримує нарахування за нормами. При застосуванні нової методики розподілу гарячої води для абонентів, які мають квартирні лічильники, нічого не зміниться: вони, як і раніше сплачуватимуть за показниками власних приладів обліку. Відповідно до методики усю різницю між показниками комерційного (будинкового) лічильника і суми розподільних (квартирних) лічильників ділитимуть між мешканцями, які не мають приладів обліку у своїх помешканнях.

У підсумку абоненти, які не встановили лічильники гарячої води платитимуть за всю «зайву» воду, не зважаючи, чи у помешканні живе одна особа, чи десять.

Варіант 3. Багатоквартирний будинок стовідсотково обладнаний квартирними лічильниками

Найсправедливіші нарахування споживачі отримуватимуть при умові встановлення індивідуальних (розподільних) лічильників у кожному помешканні. У цьому випадку кожен споживач сплачує за фактично спожите і доплачує свою частку за «небаланс» води: різницю у показниках між будинковим та сумою квартирних приладів обліку. Доплата у такому випадку розраховується пропорційно до обсягів спожитого кожною квартирою. Спочатку визначається загальний «небаланс»: різниця між будинковим і сумою квартирних приладів обліку, відтак, що більше гарячої води спожила квартира, то більшу суму доплачує за «небаланс».

Що таке «небаланс»

Не лише витоки з будинкових мереж можуть бути причиною «небалансу». Сучасні комерційні (будинкові) прилади обліку є електронними, їх клас точності вищий, ніж у квартирних лічильників гарячої води. Тому якщо у квартирі капає з крану, або трохи підтікає бачок унітаза, такі втрати квартирний лічильник може не фіксувати. Натомість будинковий їх «побачить». Не кажучи про крадіжки води (маніпуляції з магнітами на лічильниках тощо) – нечесний споживач тепер «повісить» усе це не на КП «ТМТКЕ», а на власних сусідів.

Якщо ж причиною витоку гарячої води є несправність мереж, то інформуємо, що вони перебувають на балансі у керуючих компаній або ж відповідальне правління ОСББ, якщо атке створене у будинку. Поточний ремонт будинкових мереж входить до переліку послуг, які надають управителі в рамках плати за утримання будинку. При потребі проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж управитель має повідомити про це мешканців на зборах і визначити суму додаткових внесків на ці потреби або ж ініціювати внесення будинку до титульних списків для подальшого проведення капремонту.

Близько двох тисяч домогосподарств у Тернополі ще без лічильників

На сьогодні з двадцяти п’яти тисяч Споживачів «Тернопільміськтеплокомуненерго», близько двох тисяч ще не користуються розподільними лічильниками гарячої води – саме їх закликаємо встановити розподільні прилади обліку. Згідно Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», це можна зробити самостійно. До підприємства необхідно звернутися лише для опломбування лічильника. При виникненні запитань або ж для виклику фахівця для здійснення опломбування теелфонуйте за номером телефону 251441.