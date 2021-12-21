Ректор ТНПУ проводив публічні закупівлі у змові з родичами?

У Тернополі набрав обертів скандал за участі ректора Тернопільського національного педагогічного університету Богдана Буяка. Про це пише Політерно.

Так, користуючись службовим становищем, керівництво ТНПУ намагається захопити черговий ласий шматок землі у Тернополі. Йдеться про автостоянку ТОВ «Ювітас», розташовану поблизу колишнього «Марципану». Попри те, що «Ювітас» надало усі необхідні документи, які підтверджують законність стоянки, ректор педуніверситету та його «земельна команда» самовільно блокують в’їзд на територію та перешкоджають місцевим мешканцям залишати свої автівки.

Університетські воротили

Нагадаємо, раніше було проводене журналістське розслідування щодо «гаражної» афери за участі працівників педуніверситету. Як повідомлялося, викладачам безоплатно відводили земельні ділянки у власність для будівництва житлових будинків та гаражів. Однак згодом депутати міськради змінювали цільове призначення земельних ділянок під комерційну діяльність або для будівництва багатоквартирних будинків. Відтак, на місці «гаражів» зараз виросли багатоповерхівки та об’єкти торгівлі.

Після таких гучних скандалів ми вирішили поцікавитися особистістю ректора Богдана Буяка та його діяльністю на посаді керівника педуніверситету. На сайті навчального закладу є біографічна довідка, яка описує життєвий та педагогічний досвід пана Буяка.

Не дуже вдало пробував себе Буяк і в політиці. Так, у 2015 році він балотувався у депутати від партії «Самопоміч», але не обрався. Зате вдало допоміг у 2020 році своєму підлеглому і товаришу, декану історичного факультету ТНПУ, депутату від ЄС Володимир Місько «відбиватися» від звинувачувань в підкупі виборців. Місько тоді обрався у міськраду, але кажуть йому це немало коштувало.

«У Тернопільській області схему штучного приросту виборців організував декан одного із вищих навчальних закладів. Він платив студентам за зміну виборчої адреси, а перереєстрацію та подання заяв здійснював прямо в університеті. Поліція не повідомляє його ім’я, ні сум, які декан пропонував студентам, ні кількості студентів, яких таким чином вдалось спонукати до вчинення протиправних дій», – писали тоді центральні ЗМІ.

Справу зам’яли, не без втручання Буяка, який розповідав журналістам про цю подію, як якусь незначну помилку і взагалі – «Ніяких офіційних документів щодо обшуків та вилучення техніки мені правоохоронці не давали – того не було».

Публічні закупівлі у родичів

Та ще цікавішою є інформація, яку нам вдалося виявити, промоніторивши фінансові операції Тернопільського національного педагогічного університету. Судячи із оприлюднених даних, помічаємо, що керівництво ТНПУ зловживає службовим становищем не лише в земельних питаннях, а й в закупівлях, які проводить через фірми близьких до ректора людей.

Нам вдалося з’ясувати, що в частині закупівель фігурує компанія під назвою ТОВ «Маркетинг-центр «Далі», яка належить рідному брату ректора – Андрію Буяку. Аби приховати свою роль в цій фірмі, він вийшов з числа засновників ТОВ «Маркетинг-центр «Далі», а згодом оформився простим бухгалтером. Про це свідчить історія змін компанії, які можна переглянути у відкритих джерелах.

З часу перебування на посаді ректора ТНПУ Богданом Буяком ТОВ «Маркетинг-центр «Далі» стала переможцем закупівель, пов’язаних з наданням послуг чи виготовленням поліграфічної продукції для ТНПУ, на загальну суму понад 520 тис. грн.

Ще понад 120 публічних закупівель було здійснено з ФОП Шкафаровський Ю.М. на загальну суму понад 1 млн 700 тис. За нашими даними, він теж є родичем Богдана Буяка, це підтверджують і наші співрозмовники серед правоохоронців.

Ба більше, до ТНПУ надійшов відповідний запит від правоохоронного органу щодо отримання копій договорів, які ТНПУ уклав із переможцями публічних закупівель. За інсайдерською інформацію “Політерно”, один із спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції готує ректору ТНПУ Богдану Буяку «подарунок» до Нового року, оскільки існує достатньо фактажу про вчинення ним численних порушень антикорупційного законодавства.