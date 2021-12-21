Священник з Тернопільщини отримав високу церковну відзнаку

У день відзначення пам’яті святителя Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських, 19 грудня 2021 року, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор відвідав Заліщицьке благочиння.

На запрошення настоятеля парафії святителя Миколая Чудотворця протоієрея Олександра Процишина архіпастир звершив Божественну літургію у храмі с. Нагоряни.

Архієрей також освятив антимінси для потреб єпархії, престол і звершив чин оновлення храму.

З благословення митрополита Київського та всієї України Епіфанія архієрей нагородив протоієрея Олександра Процишина орденом святителя Миколая Чудотворця.

Благословенними архієрейськими грамотами владика Нестор відзначив найактивніших парафіян.

Архіпастир привітав усіх зі святом Миколая Чудотворця та закликав на присутніх у храмі Господнє благословення.