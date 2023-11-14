Поліція розшукує Віктора М. за скоєння злочину

Відділенням поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за скоєння злочину передбаченого ст. 336 КК України розшукується:

М. Віктор Олександрович, 11.11.1991р.н., житель м. Теребовля, Тернопільського району, Тернопільської області.

При отриманні будь – якої інформації стосовно розшукуваного М. Віктора Олександровича, просимо повідомити до ВП№3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області за телефонами : 03551-2-2-12-45 , 0965870824 або 102.