Навчальний процес у «червоній» зоні в Тернополі триває

Через масове звернення батьків і згідно із рішенням міського оперативного штабу, всі навчальні заклади у Тернополі з 7 вересня продовжили повноцінно функціонувати, – про це повідомляє міська рада.

Відтак і дошкільні, і загальноосвітні, і професійно-технічні навчальні заклади продовжують працювати, за виключенням ТНВК «Школа-Ліцей №6 ім. Назарія Яремчука». Там в чотирьох педагогів підтвердили коронавірусну інфекцію та ще декілька вчителів знаходяться із підозрою на COVID-19. Наразі учні впродовж тижня перебуватимуть на осінніх канікулах, які перенесли з 12 жовтня на 7 вересня.

Як повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, перебуваючи у «червоній» зоні, навчання в тернопільських школах продовжено, всі дотримуються протиепідемічних заходів та засобів безпеки, на вході проводиться температурний скринінг, а в кожному навчальному закладі відкриті запасні входи/виходи, учні користуються дезінфікуючими засобами.

Ольга Похиляк додає, що для недопущення розповсюдження COVID-19, у всіх навчальних закладах здійснюється змішане навчання (класи поділені на групи, а учні відвідують школу через день), дотримуючись усіх засобів захисту.

Зазначимо, що ті батьки, котрі виявили бажання залишати дитину вдома, мають таку можливість. З учнями проводиться дистанційне навчання.