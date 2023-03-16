У тернопільському парку Загребелля заборонено проїзд автомобілями

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення «Про заборону проїзду транспорту територією регіонального ландшафтного парку «Загребелля». Відповідне рішення затверджено, реагуючи на скарги громадян, та з метою забезпечення охорони, збереження у природному стані цінних природних комплексів та об’єктів регіонального парку Загребелля.

Так, передбачено заборону проїзду територією регіонального ландшафтного парку Загребелля поза межами визначених в установленому порядку доріг, автомобільного транспорту та іншої мототехніки (у тому числі й квадроциклів), окрім технологічних та спеціалізованих транспортних засобів.

«Парк Загребелля є регіональним ландшафтним парком, на який поширюються певні екологічні обмеження. На жаль, через несвідому позицію окремих громадян, а також використання ними мототехніки, зокрема, квадроциклів, нищиться природний фонд парку, дерева, кущі, інші зелені насадження та пішохідні ділянки. Маємо чимало скарг від тернополян, тому враховуючи їх, було прийнято відповідне рішення», – зазначає міський голова Сергій Надал.

Нагадуємо, з 1 березня по 1 травня триває двомісячник благоустрою з метою виконання робіт із санітарного очищення та озеленення території Тернополя та населених пунктів, які входять до складу громади.