На Тернопільщині шукають приміщення для екстреного розміщення евакуйованих

На Тернопільщині планують збільшити резерв місць для тимчасового перебування людей, які евакуюються з прифронтових територій. Наразі в області є близько 150 вільних місць у місцях тимчасового проживання.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух зустрівся з головами територіальних громад, щоб обговорити пошук і підготовку приміщень для екстреного прийому внутрішньо переміщених осіб.

Серед потенційних локацій — колишні школи та дитячі садочки, які припинили роботу у 2025–2026 роках і перебувають у належному стані.

Ці приміщення планують використовувати не для постійного проживання, а як тимчасовий прихисток одразу після евакуації — до подальшого розселення людей. Для цього там хочуть облаштувати мобільні спальні місця, душові, санвузли та кухні.

Тарас Пастух закликав громади провести інвентаризацію таких об’єктів, зокрема перевірити стан систем опалення та можливість їх швидкого запуску. Обласна військова адміністрація координуватиме роботу, сприятиме залученню ресурсів і взаємодії з гуманітарними партнерами та донорами.

Також опрацьовуватимуть можливості державної підтримки та компенсації витрат громад на утримання приміщень.

За результатами зустрічі планують створити робочу групу, яка координуватиме співпрацю з громадами, оцінюватиме потреби кожного об’єкта та готуватиме додаткові місця для прийому евакуйованих.