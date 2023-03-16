Лікарі Охматдиту видалили великого гельмінта у 16-річного хлопця з Тернопільщини

Про це повідомляють у медичному закладі.

Ехінококова кіста — це гельмінт. Говорячи зовсім простою мовою — глист. Часто людина заражається під час спілкування зі своїми домашніми улюбленцями, наприклад, собакою. Яйця ехінокока можуть потрапити в організм людини при облизуванні собакою рук, обличчя хазяїна, посуду.❗️

Лікарі Охматдиту мають найбільший в Європі досвід хірургічного лікування ехінококу. Нещодавно до нас прибув 16-річний хлопець з Тернопільщини із підозрою на кісту. На щастя, команда діагностів вчасно поставила діагноз, а команда абдомінальних хірургів успішно виконала видалення гельмінта.💪🏻

Якщо б гельмінта діагностували пізніше, він би ріс і збільшувався, «з’їдаючи» печінку, даючи дочірні кісти, також міг би сформуватися полікістоз одного або багатьох органів. «Є пацієнти, у яких, від ураженої ехінококовою «пухлиною» печінки, вдавалося врятувати лише ліву долю печінки, а це означає, що чим раніше зроблена діагностика – тим краще»,— розповідає професор, хірург відділення абдомінальної хірургії Василь Притула.

Аби запобігти хворобі, треба дотримуватися простих правил особистої гігієни, не пестити безпритульних тварин, мити руки та їжу, щороку проходити медогляд. Закликаємо уважніше ставитися до стану здоров’я своїх дітей. Будьте здорові!🇺🇦