У Тернопільському ставі втопився чоловік

Сьогодні о 08:40 до оперативної диспетчерської служби надійшло повідомлення від працівників комунальної служби про те, що на Тернопільському ставі зі сторони ресторану “Хутір” у воді перебуває чоловік.



На місце події було направлено черговий караул 1-го Державного пожежно-рятувального загону в складі двох відділень та оперативно-координаційний центр. Повідомлено служби взаємодії.

О 08:47 на місці події виявлено тіло чоловіка у воді. Здійснено заходи щодо транспортування його до берега.