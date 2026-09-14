Майно, ікони та музейні цінності: Громадсько-військовий рух закликав зберегти спадщину Почаївської лаври

Громадсько-військовий рух оприлюднив заяву щодо ситуації навколо Свято-Успенської Почаївської лаври та процесуальних строків, визначених Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

У заяві наголошують, що додатковий 60-денний термін, наданий для усунення виявлених порушень і припинення зв’язків із Російською православною церквою, є процедурною вимогою закону, а не можливістю для подальшого затягування процесу.

Представники руху закликали ДЕСС та Міністерство культури України вже протягом цього періоду підготувати необхідну доказову та позовну базу на випадок невиконання вимог законодавства.

Окремо автори заяви звернули увагу на необхідність збереження майнового комплексу Почаївської лаври, ікон, богослужбових та музейних цінностей.

Також у русі наголошують на необхідності не допустити незаконного вивезення майна чи неузгоджених будівельних робіт.

«Почаївська лавра має служити Україні та українському народові», — наголошують автори заяви.

У заяві також зазначається, що Почаївська лавра є однією з головних православних святинь України та пам’яткою національного значення.

«Її майбутнє має визначатися українським законом, відповідальністю перед суспільством і збереженням духовної та культурної спадщини нашого народу», — йдеться у заяві.