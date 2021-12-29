На Тернопільщині повторно продаватимуть три спиртозаводи

На Тернопільщині у 2022 році на аукціон виставлять 27 об’єктів державної власності. Продаватимуть їх у рамках малої приватизації, яку забезпечує Регіональне відділення Фонду державного майна України.

– Мала приватизація – це об’єкти, ціна яких сягає до 250 млн. грн. До тих 27 об’єктів входять 8 єдиних майнових комплексів, планується продати один об’єкт соціально-культурного призначення і 18 – окреме майно, – сказав заступник начальника управління реалізації повноваження області національного Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях Олександр Лінев’юк.

Майно, яке продаватимуть, розташоване у різних регіонах Тернопільщини. Зокрема, понад 10 будівель належали обласному управлінню Держпродспоживслужби. Це адміністративні приміщення та гаражі, які використовували до початку децентралізації. Будуть на аукціоні й будівлі спиртової галузі, які продаватимуть повторно, оскільки попередні переможці аукціону не хотіли оплачувати куплене. Мова йде про Марилівський, Кобиловолоцький та Залозецький спиртові заводи. В чому проблема?

– Спиртові заводи досить довгий час були незадіяні. Із 12-ти тільки два працювали. Це трішки вплинуло на їхню ринкову вартість, адже коли спиртовий завод працює постійно, його легше купити і далі там працювати, ніж запускати по-новому, – сказав начальник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області Руслан Белошицький.

Загалом найдорожчим на аукціоні у 2022 році буде майно Борщівського спиртозаводу. Його продаватимуть повторно зі зниженням стартової ціни у 28 млн. грн. По кожному об’єкту створюється аукціонна комісія, яка визначає стартову ціну. Цього року таким чином продали 6 підприємств із 29-ти виставлених на продаж.

– Протягом 2020 року станом на 1 грудня до Фонду державного бюджету надійшло коштів на суму 168 млн. грн. Це в основному надходження з об’єктів спиртової галузі. Тобто від продажу спиртових заводів, – підсумував Олександр Лінев’юк.

Усі продажі відбуватимуться через систему Prozzoro, а дізнатися більше про підприємство можна на офіційному сайті Фонду державного майна.



