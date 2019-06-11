У Тернополі креативні студенти та викладачі працювали над брендингом університету

Технічний університет, креативні ідеї… Чи сумісні вони між собою? Так! Студенти та викладачі ТНТУ вкотре довели, що талановита молодь — талановита як у навчанні, так і у творчості.

у ТНТУ відбувся конкурс креативних ідей. У ньому взяли участь чотири команди: команда факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ), команда факультету інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ), команда факультету економіки та менеджменту (ФЕМ) та команда факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС). Ідея конкурсу полягала у пропозиції слогану, промо- та інформаційних матеріалів, як візуальних та вербальних ідентифікаторів бренду університету, що дозволить сформувати новий конкурентоспроможний образ університету.

Ідеї слогану та проекту сувенірної продукції на конкурсі представляли в режимі Elevator Speech («презентація у ліфті»). Модератором заходу виступила доцент кафедри економіки та фінансів Винник Тетяна Михайлівна. Журі, що оцінювало ідеї слогану та сувенірної продукції, у складі голови журі — проректора з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доц. Дячука Степана Федоровича; членів журі — вченого секретаря вченої ради університету, к.т.н., доц. Крамар Галини Михайлівни; керівника відділу у справах молоді та зв’язків з громадськістю, к.е.н., доц. Гарматюк Оксани Олегівни; проректора з економіки та розвитку, д.е.н. Шерстюка Романа Петровича, нагородило учасників грамотами. Команду ФЕМ — у номінації «Економічно-екологічний підхід», команду ФІС — у номінації «Мобільність і тінографія», команду ФПТ — у номінації «Технічно-фізичний підхід», команду ФМТ — «Практичність та увіковічення ТНТУ».

Журі рекомендувало усі команди до участі у ІІ турі конкурсу на кращий слоган та сувенірну продукцію, приуроченому до 60-ліття ТНТУ.