Коротко в цифрах і фактах про підсумки сезону у Тернопільській спортивній школі «Екстрім»

Коротко в цифрах і фактах підсумки сезону у спортивній школі «Екстрім»:

– 70 медалей на Українських змаганнях

– 20 спортсменів включено в збірні команди України зі сноубордингу та фристайлу (могул)

– 2 спортсменів здобули звання майстра спорту України

– 1 загальнокомандне місце в Чемпіонаті України з могулу

– 1 загальнокомандне місце в Чемпіонаті України з паралельного могулу

– 1 загальнокомандне місце в дитячому чемпіонаті України зі сноубордингу

– 2 загальнокомандне місце в юніорському чемпіонаті України зі сноубордингу

– 1 загальнокомандне місце по сумі етапів Кубків України зі сноубордингу

– 2 спортсменів пройшли відбір і взяли участь в Чемпіонаті Світу з могулу (США)

– 3 спортсменів пройшли відбір і взяли участь в юніорському Чемпіонаті Світу з сноубордингу (Словенія)

– 2 спортсменів пройшли відбір і взяли участь в юніорському Чемпіонаті Світу з могулу (Італія)

– 2 срібні медалі в національному Чемпіонаті Болгарії (FIS)

– провели першість і чемпіонат Тернополя з сноубордингу

– провели першість і чемпіонат Тернополя з фрістайлу (могул)

– при підтримці Управління спорту м.Тернополя збудоване приміщення для переодягання і обладнане сучасними сушками

– продовжуємо спільними зусиллями з батьками, тренерами і міською радою обновляти матеріально-технічну базу.

Нагадаємо, у 2013 році Тернопільській ДЮСШ «Екстрім» присвоїли вищу категорію і надали статус «спеціалізованої».