Коротко в цифрах і фактах про підсумки сезону у Тернопільській спортивній школі «Екстрім»
Коротко в цифрах і фактах підсумки сезону у спортивній школі «Екстрім»:
– 70 медалей на Українських змаганнях
– 20 спортсменів включено в збірні команди України зі сноубордингу та фристайлу (могул)
– 2 спортсменів здобули звання майстра спорту України
– 1 загальнокомандне місце в Чемпіонаті України з могулу
– 1 загальнокомандне місце в Чемпіонаті України з паралельного могулу
– 1 загальнокомандне місце в дитячому чемпіонаті України зі сноубордингу
– 2 загальнокомандне місце в юніорському чемпіонаті України зі сноубордингу
– 1 загальнокомандне місце по сумі етапів Кубків України зі сноубордингу
– 2 спортсменів пройшли відбір і взяли участь в Чемпіонаті Світу з могулу (США)
– 3 спортсменів пройшли відбір і взяли участь в юніорському Чемпіонаті Світу з сноубордингу (Словенія)
– 2 спортсменів пройшли відбір і взяли участь в юніорському Чемпіонаті Світу з могулу (Італія)
– 2 срібні медалі в національному Чемпіонаті Болгарії (FIS)
– провели першість і чемпіонат Тернополя з сноубордингу
– провели першість і чемпіонат Тернополя з фрістайлу (могул)
– при підтримці Управління спорту м.Тернополя збудоване приміщення для переодягання і обладнане сучасними сушками
– продовжуємо спільними зусиллями з батьками, тренерами і міською радою обновляти матеріально-технічну базу.
Нагадаємо, у 2013 році Тернопільській ДЮСШ «Екстрім» присвоїли вищу категорію і надали статус «спеціалізованої».