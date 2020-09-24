У Тернополі на «Алясці» та в Гаях Гречинських перекрили воду

Упродовж двох днів триватиме заміна частини водопроводу, на якій часто траплялися аварії, на вулиці Морозенка-Курбаса в Тернополі. Окрім заміни 190 метрів водогону діаметром 400 мм, водоканалівці встановлять нову запірну арматуру. Про це повідомляє КП “Тернопільводоканал”.

При переключенні нової мережі водогін має бути сухим, тож “Тернопільводоканалу” довелося припинити водопостачання за адресами: вул. Морозенка,3, 5, 7, вул. Л.Курбаса, 9 та 11, бульв. Д.Вишневецького,4 та в Гаях Гречинських. Перепрошуємо споживачів за тимчасові незручності й просимо сприймати їх із розумінням, що відновлювальні роботи були необхідними.