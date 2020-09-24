У Тернополі встановили іменні люки (фотофакт)

Люк із гербом Тернополя й написами “Тернопільводоканал” та “Власність Тернопільської міської територіальної громади” встановили сьогодні на перетині вулиць Шашкевича й Медової.

“Термін експлуатації таких люків залежить від того, де їх встановлено, ­ пояснює майстер бригади № 8, що займалась заміною, Андрій Костяк. – Люк у пішохідній зоні служитиме довше, а в такому місці, як тут, де по ньому інтенсивно проїжджають автомобілі, – швидше потребуватиме заміни. Через постійну вібрацію люки на проїжджих частинах з часом починають перехилятися й гуркотіти при наїздах”. Люк, про який ідеться, вже був настільки знищеним, що його довелося заварити, щоб запобігти нещасним випадкам.

Заміна люка тривала трохи більше пів години. Рух автомобілів на місці ремонтних робіт не перекривали. Мінімізувати незручності для тернополян — неписаний закон, яким керуються водоканалівці у подібних випадках. Новий люк має ущільнююче кільце, а при відкриванні фіксується у вертикальному положенні ( це суттєво зменшує імовірність травмування працівників водоканалу при виконанні ремонтних робіт чи профілактичних оглядах).

Відділ постачання “Тернопільводоканалу” уже придбав 36 таких люків й оголосив тендер на закупівлю ще 43-х. Розробкою дизайну, виготовленням і постачанням оригінальних люків займається ТОВ ”Стандартпарк Україна”.

Символічно, що з’явилися вони в Тернополі у рік 480-річного ювілею міста.