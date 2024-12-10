На Тернопільщині молодь на замовлення росії підпалювала обʼєкти критичної інфраструктури

З початком повномасштабного вторгнення на території Тернопільщини було скоєно декілька підпалів релейних шаф, адмінбудівель, трансформаторів, автомобіля військовослужбовця ЗСУ та інших об’єктів критичної інфраструктури. Усі злочини правоохоронцями були розкриті. Серед підозрюваних у їх вчиненні – переважно молоді люди. В усіх випадках злочини були скоєні на замовлення невідомих осіб слід яких через Telegram-канали та соцмережі тягнувся до країни-агресора.

Через маніпуляції, психологічний тиск та за грошову винагороду російські спецслужби намагаються залучити українську молодь до виконання диверсійних завдань. Робиться це через соціальні мережі, Telegram-канали. Зокрема, підліткам пропонують виконати певні, на перший погляд, прості завдання – намалювати графіті або наклеїти листівку провокативного характеру чи з елементами дискредитації ЗСУ у людному місці. Бувають й складніші – спалити трансформаторне обладнання чи автомобіль військового.

Варто пам’ятати: така спроба «підзаробити» – це сувора відповідальність перед законом. Тому поліцейські закликають родичів пильнувати за онлайн-активністю своїх дітей, стежити за колом їхнього спілкування в соціальних мережах та месенджерах. У випадку найменшої підозри щодо впливу незнайомих осіб на підлітків – негайно повідомляти на спецлінію 102. Адже згідно статті 111 Кримінального кодексу України громадяни, які на виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій, і добровільно повідомили органам державної влади про свій зв’язок з ними або про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності! У разі, якщо злочин було вчинено, винуватцям, згідно частини 2 статті 113 (диверсія) Кримінального кодексу України, загрожуватиме позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.