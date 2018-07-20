У Тернополі на Збаразькому кільці сталася ДТП (фото)

Нещодавно у Тернополі біля збаразького кільца сталася ДТП. Дві БМВ зіштовхнулися лоб в лоб. Фото з події у мережі Фейсбук виклав David Androshchuk. На ‎щастя, в аварії ніхто не загинув.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні близько 13:00 години у Тернополі. За словами очевидця, водій легкового автомобіля марки BMW, який рухався у сторону Збаразького кільця, порушив правила дорожнього руху. Відтак, перетнувши дві суцільні лінії на дорозі, в’їхав в іномарку також марки BMW-Х5.

В автомобілі на момент аварії, окрім водія, перебували пасажири. У жінки – розтрощена нога. Аби вивільнити постраждалу з авто, рятувальникам довелося вирізати метал за допомогою спецзасобів. У керманича – забій голови. На місці події працюють патрульна і бригада швидкої допомоги. Повідомив журналістам Першого інтернет-телебачення “МедіаТОР” очевидець ДТП Богдан.