Будівництво магазинів з сендвіч-панелей
Торгові павільйони, кіоски, МАФи, магазини з сендвіч-панелей – це зовсім не щось нове. Більшість підприємців обирають саме такий варіант будівництва, адже це суттєво заощаджує час та кошти. Будівництво магазинів з сендвіч-панелей виконується до місяця часу залежно від розмірів. При цьому витрати на матеріали та монтаж скорочуються втричі. Також перевагою є те, що швидкомонтовані будівлі не потребують особливого догляду і термін їх служби складає близько 50 років. Ваш магазин може бути будь-якої форми чи кольору, все залежить від ваших побажань. Сендвіч-панелі – це чудовий звуко та теплоізоляційний матеріал із високими експлуатаційними властивостями. Приміщення з сендвіч-панелей будуть довговічними та енергоефективними.
Технологія будівництва магазину з сендвіч-панелей
Будівництво з сендвіч-панелей вирізняється тим, що не потребує мокрих матеріалів, таких як наприклад цемент. Монтаж виконується цілий рік, погодні умови ніяк не впливають на процес та якість. Сендвіч-панелі не зварюються, а скріплюються між собою спеціальним з’єднанням – перо-паз, що робить будівлю збірно-розбірною. Весь процес можна поділити на наступні етапи:
- Спеціалісти розробляють проект магазину з урахуванням особливостей бізнесу та побажань замовника.
- В заводських умовах виготовляються сендвіч-панелі з потрібним утеплювачем. Це може бути пінопласт або мінеральна вата.
- Здійснюється монтаж відповідно до проекту.
За ці етапи відповідає компанія, яка спеціалізується на будівництві швидкомонтованих споруд. Переважно вони виконують будівництво “під ключ” – від проектування до монтажу. Детальніше тут.
Наступним кроком є проведення всіх комунікацій. А також, що важливо – отримання документів на встановлення МАФу, кіоску чи магазину.
Які документи потрібні для встановлення МАФу
З 2012 року малі архітектурні форми називають тимчасовими спорудами – це невеликі споруди, які виконуються з полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів. Розміщення МАФів регулюється Законом України “Про благоустрій населених пунктів”. Варто зазначити, що вимоги встановлюються місцевою владою і тому у кожному населеному пункті можуть бути різними.
Для розміщення тимчасової споруди вам потрібен наступний перелік документів:
- Документ, що засвідчує наявність прав на земельну ділянку або договір оренди;
- Паспорт прив’язки. Для його отримання потрібно подати схему розміщення, ескізи фасадів у кольорі, схему благоустрою території навколо;
- Комплексна схема розміщення;
- Декларація пожежного нагляду;
- Декларація СЕС.
Після монтажу кіоску потрібно подати письмову заяву до виконавчого органу влади із виконаними вимогами паспорта прив’язки. Після цього постає питання підключення до електромереж і вам потрібно буде отримати документи на електрифікацію, які складаються з отримання технічних умов і виконання розрахунків.
Як бачимо, що процес виготовлення МАФів з сендвіч-панелей швидкий і дешевий, але щоб легально і без ускладнень працювати потрібно докласти зусиль для отримання документів на розміщення тимчасової споруди.