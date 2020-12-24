Торгові павільйони, кіоски, МАФи, магазини з сендвіч-панелей – це зовсім не щось нове. Більшість підприємців обирають саме такий варіант будівництва, адже це суттєво заощаджує час та кошти. Будівництво магазинів з сендвіч-панелей виконується до місяця часу залежно від розмірів. При цьому витрати на матеріали та монтаж скорочуються втричі. Також перевагою є те, що швидкомонтовані будівлі не потребують особливого догляду і термін їх служби складає близько 50 років. Ваш магазин може бути будь-якої форми чи кольору, все залежить від ваших побажань. Сендвіч-панелі – це чудовий звуко та теплоізоляційний матеріал із високими експлуатаційними властивостями. Приміщення з сендвіч-панелей будуть довговічними та енергоефективними.

Технологія будівництва магазину з сендвіч-панелей

Будівництво з сендвіч-панелей вирізняється тим, що не потребує мокрих матеріалів, таких як наприклад цемент. Монтаж виконується цілий рік, погодні умови ніяк не впливають на процес та якість. Сендвіч-панелі не зварюються, а скріплюються між собою спеціальним з’єднанням – перо-паз, що робить будівлю збірно-розбірною. Весь процес можна поділити на наступні етапи:

Спеціалісти розробляють проект магазину з урахуванням особливостей бізнесу та побажань замовника. В заводських умовах виготовляються сендвіч-панелі з потрібним утеплювачем. Це може бути пінопласт або мінеральна вата. Здійснюється монтаж відповідно до проекту.

За ці етапи відповідає компанія, яка спеціалізується на будівництві швидкомонтованих споруд. Переважно вони виконують будівництво “під ключ” – від проектування до монтажу. Детальніше тут.

Наступним кроком є проведення всіх комунікацій. А також, що важливо – отримання документів на встановлення МАФу, кіоску чи магазину.

Які документи потрібні для встановлення МАФу

З 2012 року малі архітектурні форми називають тимчасовими спорудами – це невеликі споруди, які виконуються з полегшених конструкцій і встановлюються тимчасово без улаштування фундаментів. Розміщення МАФів регулюється Законом України “Про благоустрій населених пунктів”. Варто зазначити, що вимоги встановлюються місцевою владою і тому у кожному населеному пункті можуть бути різними.

Для розміщення тимчасової споруди вам потрібен наступний перелік документів:

Документ, що засвідчує наявність прав на земельну ділянку або договір оренди;

Паспорт прив’язки. Для його отримання потрібно подати схему розміщення, ескізи фасадів у кольорі, схему благоустрою території навколо;

Комплексна схема розміщення;

Декларація пожежного нагляду;

Декларація СЕС.

Після монтажу кіоску потрібно подати письмову заяву до виконавчого органу влади із виконаними вимогами паспорта прив’язки. Після цього постає питання підключення до електромереж і вам потрібно буде отримати документи на електрифікацію, які складаються з отримання технічних умов і виконання розрахунків.

Як бачимо, що процес виготовлення МАФів з сендвіч-панелей швидкий і дешевий, але щоб легально і без ускладнень працювати потрібно докласти зусиль для отримання документів на розміщення тимчасової споруди.