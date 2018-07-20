Про дієвий формат «Петицій» у Тернополі можна буде забути?

Міська рада Тернополя порушує терміни відповіді на петиції, які сама ж встановила. Так ще у вівторок, 17 липня, чиновники мали б відповісти на ініціативу мешканців вул. Чернівецька, які за рекордний термін зібрали підписи на підтримку ініціативи відремонтувати фактично головну дорогу, що веде на Чернівецьку.

Вулиця Чернівецька перебуває у вкрай занедбаному стані в ділянці від повороту з вулиці Микулинецької біля «Тернопільгазу» і до кінцевої кільцевої зупинки громадського транспорту. Також у зруйнованому стані є міжквартальна автомобільна та пішохідна розв’язка поблизу будинків №50, 52, 56, 58, 65. Ремонту потребує і дорога, і тротуари,- писала авторка петиції, голова ОСББ «Чернівецька, 63» Наталя Пташник. – Ми пропонується провести капітальний або ґрунтовний поточний ремонт дорожнього та тротуарного покриття вулиці Чернівецької у вище зазначених ділянках.

Спільно мешканці розклеїли агітаційні листівки у під’їздах, на дошках для оголошень на вул. Чернівецькій. На зустріч пішли й місцеві підприємці, які дозволили розмістити агітацію про збір підписів на дверях магазинів та в кіосках. Таким чином люди хотіли залучити до голосування в більшій мірі тих тернополян, які безпосередньо проживають на Чернівецькій.

Однак міськрада Тернополя (і це не вперше) прострочує термін у 20 днів і «відтягує» відповідь у «довгу шухляду».

Хоча й петиції не несуть більше рекомендаційний характер, тобто не є гарантом того, що ініціатива людей буде почута. Це такий собі вищий рівень звернення чи запиту. Проте навіть ці прості умови почали гальмувати в мерії. Якщо так піде й надалі, то про дієвий формат «Петицій», принаймні для Тернополя, можна буде забути…