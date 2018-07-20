Це переговорна пастка, — Арсеній Яценюк про зустріч президентів РФ та США у Гельсінкі

Лідер партії “Народний фронт” Арсеній Яценюк наголошує, що Україна не прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму, які були ініційовані російською стороною на зустрічі президентів РФ та США у Гельсінкі.

“Переговорні пропозиції президента Путіна – це завжди обман. Радимо усім партнерам не мати жодних ілюзій стосовно “нових” і “цікавих” ідей, які Росія запропонувала на зустрічі в Гельсінкі”, – написав Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

“За цими ідеями видно старе і хиже нутро агресора, якому приносить задоволення насмішка над вільним світом. Більшість пропозицій, про які відомо, імітують шлях до рішень. Це переговорна пастка”, – переконаний він.

Арсеній Яценюк підкреслив: “Україна не прийме жодних таємних планів стосовно Донбасу і Криму. Україна має політичне, моральне і людське право вимагати від партнерів із Заходу твердо дотримуватися цивілізованих принципів міжнародних відносин. Моральна рівність з агресором – це найгірший з можливих ударів масового ураження стосовно самих себе”.