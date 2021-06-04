У Тернополі під час будівництва багатоповерхівки постраждав чоловік
У Тернополі арматурник отримав травми на будівництві багатоповерхового будинку. Про це повідомляє Управління Держпраці у Тернопільській області.
3 червня на території будівництва багатоповерхового житлового будинку у місті Тернополі постраждав 53-річний робітник.
За попередньою інформацією, арматурник під час монтажу опалубки отримав травму грудної клітки від падіння на нього металевого щита. Чоловіка з переломом ребра госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги обласного центру.
Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.