У Тернополі під час будівництва багатоповерхівки постраждав чоловік

У Тернополі арматурник отримав травми на будівництві багатоповерхового будинку. Про це повідомляє Управління Держпраці у Тернопільській області.

3 червня на території будівництва багатоповерхового житлового будинку у місті Тернополі постраждав 53-річний робітник.

За попередньою інформацією, арматурник під час монтажу опалубки отримав травму грудної клітки від падіння на нього металевого щита. Чоловіка з переломом ребра госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги обласного центру.

Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.