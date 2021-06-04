14:28 | 4.06.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі під час будівництва багатоповерхівки постраждав чоловік

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У Тернополі арматурник отримав травми на будівництві багатоповерхового будинку. Про це повідомляє Управління  Держпраці у Тернопільській області.

3 червня на території будівництва багатоповерхового житлового будинку у місті Тернополі постраждав 53-річний робітник.  

За попередньою інформацією, арматурник під час монтажу опалубки отримав травму грудної клітки від падіння на нього металевого щита. Чоловіка з переломом ребра госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги обласного центру.

Управлінням Держпраці у Тернопільській області вживаються заходи щодо утворення комісії та проведення спеціального розслідування нещасного випадку.

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