У Тернополі під час пожежі врятували жінку

11 січня о 07:20 до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в одній з квартир на п’ятому поверсі багатоквартирного шестиповерхового житлового будинку в м.Тернопіль на вул. Мазепи, 5.

До місця події негайно направили чергове відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини на автомобілі пожежному першої допомоги, в кількості 4-х чоловік. О 07:37 вогнеборці локалізували вогонь на площі 4 м.кв, а о 07:43 пожежу ліквідовано.

Під час гасіння підрозділом врятовано громадянку 1944 року народження. Жінку вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги (від подальшої госпіталізації вона відмовилась). Також врятовано квартиру житлового будинку.

Вогнем знищено комп’ютер, стіл та речі домашнього вжитку, на площі 4 м.кв, пошкоджено шафу, облицювання стін та стелі

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем, – повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.