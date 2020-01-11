Працівники «Бучачагрохлібпрому» екранізували відому різдвяну повість (відео)

Колектив одного із найуспішніших підприємств Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» екранізував відому повість «Ніч перед Різдвом».

Майже три тижні знадобилося працівникам «Бучачагрохлібпрому», аби відзняти 40 хвилинний різдвяний фільм. Героями стрічки стали 14 людей, які працюють на підприємстві. Також участь у зйомках взяла директор Будинку культури села Підзамочок Ганна Ковалишин, яка виконувала функції режисера. Знімали фільм оператори Василь Кузь та Олександр Яворський на базі відпочинку «Над Стрипою», що в селі Скоморохи.

Автор ідеї, заступник голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук, яка також зіграла роль Марічки, розповідає, хоч актори й не мають професійного досвіду, але зйомки пройшли легко та весело.

– Я дуже люблю переглядати різдвяні фільми, бо напередодні свят вони створюють особливу атмосферу. Ще будучи дитиною, завжди мріяла відзняти щось подібне. Нарешті дитячу мрію вдалося втілити. У цьому мені допомогли колеги та друзі з підприємства, які радо підтримали таку ініціативу. Я складала сценарій, продумувала костюми, а тому відчула кожну роль на собі. Попри те, що ніхто із нас не мав професійного акторського досвіду, все вдалося напрочуд легко. Кожен працівник підприємства доклав максимум зусиль, аби втілити ідею. На знімальному майданчику нас супроводжували взаєморозуміння та повага один до одного. Думаю, саме завдяки цьому і вдалося втілити задумане, – пояснила Лілія Прокіпчук.

Як розповідають творці фільму, для планування та репетицій непрофесійним акторам знадобилося лише два тижні. Ще 4 дні відбувалися зйомки, а 3 дні – монтаж. У результаті відому повість вдалося екранізувати у 40-хвилинний фільм.

Стрічку виробництва «Бучачагрохлібпрому» вже показали усім працівникам підприємства. Згодом фільм побачать бучаччани у Будинках культури села Трибухівці та Підзамочок.