🕯️ Російсько-українська війна забрала ще одне життя нашого земляка. Повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🇺🇦 Сергій Станіш, 1986 року народження, житель міста Збаража, який тривалий час вважався зниклим безвісти, загинув 30 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

🕊️ Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя. Розділяємо з вами біль непоправної втрати. Нехай Господь дасть сили пережити це важке випробування.

🕯️ Зустріч полеглого Воїна відбудеться у Сквері Героїв завтра, 4 вересня, о 13:00. Кортеж прямуватиме через село Чернихівці.

🙏 Після спільної молитви траурна колона вирушить до рідної домівки Героя за адресою: вул. Заводська, 7, а звідти — до Церкви Святих верховних апостолів Петра і Павла, де відбудеться парастас.

⛪ Чин похорону відбудеться у суботу, 5 вересня, об 11:00.

🇺🇦 Просимо жителів громади долучитися до зустрічі та провести Героя в останню земну дорогу з належною шаною і молитвою.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Герою! 💙💛