У Тернополі починаються проблеми зі школою-інтернатом для дітей зі зниженим слухом

Відповідно до закону, вона має бути реорганізована. Проте на директора Смачила І. М. чинили тиск, вимагали внести зміни у Статут, які законом не передбачені. Тим часом на сесію облради винесли проект рішення про його звільнення, але наразі питання не встигли розглянути.

Сьогодні Спеціальна школа-інтернат для дітей зі зниженим слухом робить презентацію своєї діяльності.

Приходьте о 15-ій годині на вул. Лесі Українки, 9а!