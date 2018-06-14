На Тернопільщині у дитсадку масове отруєння дітей

Сьогодні зранку десятки приватних повідомлень від жителів сіл Гаї та Града Кременецького району Тернопільської області. Люди повідомили страшну новину та благають про допомогу, про це у мережі Фейсбук пише Yaroslav Shulyak.

Люди повідомляють, що у дитсадку с. Гаї Кременецького району МАСОВЕ отруєння дітей, деяких госпіталізували до Кременецької лікарні (інфекційне відділення), деякі вдома з температурою. Люди пов’язують це з нещодавнім кропленням авіацією полів місцевим фермером, адже саме тоді літак систематично пролітав над школою та дитсадком. Також люди переживають, що всі керівники будуть намагатися цей факт приховати і через це діти можуть не отримати належного медичного забезпечення.

Чоловік пише, що до Гаївської школи прибула санстанція з м. Тернопіль. Чому люди довіряють мені більше, ніж районній владі та органам місцевого самоврядування та звертаються до мене з такими болючими питаннями, хоча я не депутат і не працівник державних структур ? Тому, що я відкрито та принципово чесно озвучую ті проблеми на які влада закриває очі? Як все це прокоментують керівники Кременецького району та Тернопільської області? Буде адекватна реакція чи все спустять на тормозах ????